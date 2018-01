Blackview X - un nuovo clone di iPhone X svelato in anteprima

Anche Blackview ha in cantiere un clone di iPhone X , con il nuovo Blackview X di cui iniziano ad emergere i primi particolari.Si tratterebbe del primo smartphone al mondo a disporre di uno schermo in formato 19:9, leggermente pi 'allungato' quindi di quello che caratterizza gli ultimi top di gamma di Samsung (in formato 18.5:9). Sul Blackview X il display ha un'ampiezza di 5.85 pollici e presenta l'inserto superiore in stile iPhone X per fotocamera secondaria, sensori ed altoparlante. Purtroppo a stonare la cornice inferiore, ben evidente nel pannello frontale.La scocca del Blackview X misura 144 x 70 x 8.5 millimetri, al momento l'unico altro particolare sul Blackview X che emerge dall'immagine la presenza di una doppia fotocamera posteriore, con sensori allineati in senso verticale.