Qualcomm annuncia l'iniziativa '5G Pioneer' insieme alle aziende leader cinesi

Si è svolto oggi a Pechino il Qualcomm China Tech Day organizzato da Qualcomm, durante il quale è stata annunciata l'iniziativa '5G Pioneer'. Qualcomm Technologies e i produttori cinesi leader di mercato hanno espresso la volontà di lavorare insieme a un'iniziativa che possa supportare il comparto cinese degli smartphone in vista delle opportunità aperte a livello globale dal 5G e, in particolare, in vista del lancio commerciale di nuovi dispositivi conformi allo standard 5G new radio previsto per l'inizio del 2019.Il presidente di Qualcomm, Cristiano Amon è stato raggiunto sul palco dai rappresentanti di Lenovo, Oppo, Vivo, Xiaomi, ZTE e Wingtech per confermare l'impegno comune su questo progetto. L'obiettivo delle aziende coinvolte è quello di accelerare la disponibilità commerciale dei device premium 5G attesi nel 2019.'Il 5G sarà in grado di offrire nuove significative opportunità al mondo mobile e siamo davvero entusiasti di lavorare con questi produttori al progetto '5G Pioneer'. Qualcomm Technologies ha una stretta relazione con il mondo mobile cinese e con l'ecosistema dei semiconduttori e siamo certi che continueremo a lavorare in concertazione per spingere l'innovazione con il passaggio dall'era 3/4G a quella 5G', ha dichiarato Cristiano Amon.