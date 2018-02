Android 8.1 Oreo in programma su LG V30 ed LG G6

Gli smartphone LG V30 ed LG G6 , top di gamma ancora 'in carica' per LG Electronics in mancanza di degni sostituti all'orizzonte, riceveranno un aggiornamento ad Android 8.1 Oreo nelle prossime settimane. Per la cronaca l' LG G6 ha ricevuto la versione preliminare di Android 8.0 in Cina, mentre l' LG V30 è stato aggiornato ad Android 8.0 in Corea del Sud.La notizia è una conseguenza dell'inserimento di questi due smartphone nel programma Android Enterprise Recommended di Google che impone ai produttori clausole ben precise, quali aggiornamenti alla sicurezza ogni 90 giorni e, allo stato attuale, il passaggio ad Android 8.1 (ma anche requisiti hardware minimi e la disponibilità sul mercato anche in versione svincolata dagli operatori telefonici).