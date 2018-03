Apple conferma le date della prossima WWDC

Confermando le indiscrezioni del mese scorso , Apple ha annunciato questo pomeriggio che la 29a edizione dell'annualesi svolgerà a San Jose dal 4 all' 8 giugno. Il McEnery Convention Center ospiterà la comunità di sviluppatori più creativi al mondo, che si riuniscono ogni anno per condividere le loro prospettive uniche e scoprire il futuro degli straordinari prodotti e servizi Apple.Ogni anno la WWDC offre a milioni di sviluppatori l'opportunità di approfondire i concetti e i processi che consentono di creare nuove esperienze sulle piattaforme Apple per iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, Mac e HomePod. Grazie a una ricca gamma di robuste API, fra cui SiriKit, HomeKit, HealthKit, GymKit, MusicKit, ResearchKit e Core ML, gli sviluppatori possono trovare nuovi modi per aiutare gli utenti a gestire tutto, dalla salute alla casa, dallo shopping all'apprendimento. Durante la WWDC dello scorso anno Apple ha presentato per la prima volta ARKit e da allora gli sviluppatori con app in ogni categoria dell'App Store hanno ideato soluzioni innovative per coinvolgere i clienti in esperienze virtuali sovrapposte al mondo reale.L'App Store è il più vivace marketplace di software al mondo. Disponibile in 155 Paesi per iOS, macOS, watchOS, tvOS e iMessage, l'App Store consente ai clienti Apple di accedere a milioni di app che arricchiscono le loro vite, alimentano le loro passioni e permettono di restare in contatto con persone in ogni angolo del pianeta. Gli sviluppatori e gli appassionati Apple possono seguire il livestream della conferenza grazie all'app WWDC per iPhone, iPad e Apple TV, oltre che sul sito web Apple Developer.Da oggi fino alle 10:00 (PDT) del 22 marzo, sul sito web della WWDC gli sviluppatori possono fare richiesta dei biglietti, che verranno assegnati ai partecipanti attraverso una selezione casuale. Gli sviluppatori saranno informati sull'esito della loro richiesta entro le 17:00 (PDT) del 23 marzo. Gli studenti sono parte integrante della comunità di sviluppatori Apple. Quest'anno saranno disponibili fino a 350 borse di studio WWDC, offrendo così a studenti e membri delle organizzazioni STEM l'opportunità di ricevere un biglietto gratuito.